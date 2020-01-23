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Вкусный салат из трех ингредиентов

Легкий ужин: рецепт салата всего из трех ингредиентов
Кадр youtube.com
Это блюдо можно приготовить очень быстро

На вкусное и полезное вовсе не обязательно тратить много времени и продуктов. Салат всего из трех ингредиентов удивит оригинальным вкусом и скоростью приготовления. Можно сделать его на ужин, взяв отварное куриное мясо из сваренного на обед супа. Понадобится 100 г курятины , столько же шампиньонов, половинка репчатого лука и по чайной ложке соли, сахара и уксуса.

Лук нужно замариновать: порезать его небольшими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Смесь оставить на 10 – 15 минут, затем жддкость слить. Шампиньоны нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Отваренное куриное мясо нарезать кубиками.

Потом все соединить, добавить майонез, соль и молотый черный перец по вкусу, пишет автор блога "Рецепты вкусных салатов" на "Яндекс. Дзен". Готовый салат можно украсить зеленью.

Ранее "Утро" поделилось с читателями рецептом сытного салата "Аленушка".

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
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Валентина МАЙОРОВА

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