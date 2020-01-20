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Обойдется дешево: рецепт витаминного салата

Обойдется дешево: рецепт витаминного салата
Фото: pixabay.com
Понадобятся всего лишь три ингредиента

Новый год остался позади, а "тяжелые" праздничные закуски оставили в память о себе лишние сантиметры на талии. Самое время немного разгрузить желудок и побаловать себя чем-нибудь малокалорийным и питательным. Прекрасно подойдет для этой цели салат из капусты, кукурузы и твердого сыра.

Способ приготовления: нарезать половину кочана свежей капусты, добавить четыре столовых ложки консервированной кукурузы и нарезанный кубиками твердый сыр по вкусу. Заправить салат майонезом или натуральным йогуртом, сверху можно посыпать кунжутом, пишет автор блога "Викина кухня" на "Яндекс. Дзен".

Такой салат можно быстро приготовить с утра и взять с собой на работу. Ранее "Утро" поделилось рецептом постных голубцов.

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Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

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