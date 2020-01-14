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Шедевр: экспресс-закуска к праздничному столу

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Главную роль исполняет печень трески

Отгремели торжества в честь Нового года и Рождества, прошел также и старый Новый год. Однако впереди еще много праздников, да и дни рождения никто не отменял.

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Так что следующая закуска никогда не потеряет своей актуальности. В главной роли – печень трески, уточняет автор Яндекс Дзен "Рецепты" Алена Митрофанова.

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Готовить ее невероятно просто, а главное – быстро. Для этого понадобится 230 г печени трески из консервной банки, 150 г секретного ингридиента – зерненого творога, зеленый и красный лук (половина маленькой луковицы), 2 крупных помидора.  

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Печень необходимо размять вилкой и перемешать ее с творогом. В данный микс положить мелко нарезанный красный лук. Соль и чайная ложка майонеза добавляются по желанию. 

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Помидоры следует нарезать кружочками, на них положить печеночно-творожную смесь.

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Начинку сверху украсить порезанными перьями зеленого лука. 

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Экспресс-закуска, которую автор называет "шедевром на вкус", готова.

Ксения АНДРЕЕВА

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