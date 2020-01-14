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Так что следующая закуска никогда не потеряет своей актуальности. В главной роли – печень трески, уточняет автор Яндекс Дзен "Рецепты" Алена Митрофанова.
Готовить ее невероятно просто, а главное – быстро. Для этого понадобится 230 г печени трески из консервной банки, 150 г секретного ингридиента – зерненого творога, зеленый и красный лук (половина маленькой луковицы), 2 крупных помидора.
Печень необходимо размять вилкой и перемешать ее с творогом. В данный микс положить мелко нарезанный красный лук. Соль и чайная ложка майонеза добавляются по желанию.
Помидоры следует нарезать кружочками, на них положить печеночно-творожную смесь.
Начинку сверху украсить порезанными перьями зеленого лука.
Экспресс-закуска, которую автор называет "шедевром на вкус", готова.
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