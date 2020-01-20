Легкое и сытное блюдо приятно удивит и внесет разнообразие в меню

Постная еда может быть не только полезной, но и вкусной. Для всей семьи можно приготовить овощные варианты известных всем мясных блюд. Например, сделать постные голубцы.

Взять 150 г риса, отварить до готовности. Одну луковицу, 1 морковь и зубчик чеснока почистить, порезать и обжарить на сковороде на растительном масле. Промыть и порезать тонкими пластинками 100 г шампиньонов. Добавить грибы и рис к овощам, посолить, поперчить, перемешать, обжарить еще несколько минут.

С небольшого кочана капусты снять листья и опустить их в кипяток на одну – две минуты. Затем положить на каждый лист капусты пару ложек начинки и свернуть голубцы. После этого подготовленные голубцы нужно переложить в кастрюлю, залить водой и тушить на слабом огне 20 – 30 минут. В воду можно добавить пару ложек томатной пасты, зелень и перец горошком, сообщает портал replyua.net.