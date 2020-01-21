Это блюдо подойдет и для постящихся, и для любителей ЗОЖ

Котлеты из капусты можно есть и в пост, и в обычные дни. Сделать такое блюдо очень просто – справится даже начинающий кулинар.

Подготовить полтора маленьких кочана капусты, 2 чайника крутого кипятка, 2 луковицы, 2-3 картофелины, 130 г муки, 3-4 ст. ложки манной крупы, зелень и молотый черный перец по вкусу.

Капусту мелко нашинковать, солить и мять ее не надо. Переложить в большую кастрюлю, залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться час-полтора. Лук нарезать тонкими полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости, ни в коем случае не пережаривая.

Капусту откинуть на дуршлаг, припустить на растительном масле в сковороде. Солить и добавлять специи не надо. Готовить сначала на большом огне, потом уменьшить его, накрыть крышкой и тушить 15-20 мин. до мягкости.

Сырой картофель натереть на крупной терке, переложить в глубокую ёмкость, добавить пропущенный через пресс чеснок, остывший лук и зелень по вкусу. К овощам положить треть горячей капусты, перемешать. Полученную смесь слегка присыпать манкой: крупа поможет котлетам держать форму. Все перемешать и хорошо посолить и поперчить.

Добавить муку, снова перемешать. Попробовать вылепить котлету – если она держит форму, можно жарить. Если блюдо разваливается, добавить еще немного манной крупы.

Капустные котлеты можно сразу же обжарить до золотистого цвета, а можно перед этим обвалять их в манке, муке или панировочных сухарях. Этот вкусный капустно-картофельный фарш можно использовать и как начинку для пирога, пишет автор блога "Готовить просто" на "Яндекс. Дзен".