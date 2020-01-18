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Как принято считать, постные блюда способны очистить душу и тело. Постный стол длительно соблюдается несколько раз в году. Существуют даже постные дни и потому для некоторых специальные рецепты приготовления являются очень важными.
"Утро" делиться со своими читателями постным рецептом приготовления фасоли.
Для начала нужно замочить фасоль в холодной воде. После этого она хорошо разбухнет и увеличится вдвое. Затем следует переложить фасоль в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Пока она закипает, можно перейти к овощам. Берем лук и нарезаем мелкими стручками, а вот морковь нарезаем на крупной терке.
После этого нужно разогреть сковородку с двумя столовыми ложками растительного масла. Когда будет готово, выложить туда весь лук. Готовим в течение пяти минут и мешаем. Добавляем потом морковь и держать на огне еще в течение десяти минут.
После этого фасоль закипит и с нее нужно будет снять пленку. Как советует Яндекс.Дзен канал "Кулинарный Микс", можно добавить соды, примерно четверть чайной ложки. В то, что у нас получилось, добавляем лавровый лист, гвоздику и душистый горошек. Это придаст фасоли ароматный вкус. Затем варим до готовки. Это займет примерно 45 минут в зависимости от сорта фасоли.
В конце не забудьте разогреть овощи и добавить их в фасоль. Теперь можно посолить и поперчить приготовленное постное блюдо по своему вкусу. Приятного аппетита!
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