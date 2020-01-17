Быстрый и полезный перекус готовится за считанные минуты

Чтобы порадовать свою семью вкусным завтраком, хозяйкам приходится вставать ни с вет ни заря. Однако есть прекрасная альтернатива раннему подъему – быстрый и полезный перекус. О нем и расскажем ниже.

Для приготовления экспресс-завтрака понадобятся тонкий лаваш (1 шт), 100 мл молока или кефира, 100 г отварного мяса, колбасы или ветчины, 100 г сыра, яйцо, растительное масло, которым смазывается сковорода, и соль с перцем по вкусу.

Первыми идут в миску яйцо, соль и перец, затем вливается молоко. В смесь добавляется тонко порезанный на полоски с помощью кулинарных ножниц лаваш – он должен пропитаться. В это время в брусочки следует превратить ветчину и потереть крупно сыр.

Последние ингредиенты нужно отправить в емкость к лавашу. Все перемешивается, выкладывается на смазанную маслом сковороду и накрывается крышкой.

Лепешка готовится на медленном огне 7 минут с одной и пять с другой стороны. Рецептом "хитрого" пирога без муки с сытной начинкой поделилась автор Яндекс Дзен канала "Просто с Марией".

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