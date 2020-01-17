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Завтрак на раз-два: рецепт "хитрой" лепешки без муки с сытной начинкой

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Быстрый и полезный перекус готовится за считанные минуты

Чтобы порадовать свою семью вкусным завтраком, хозяйкам приходится вставать ни с вет ни заря. Однако есть прекрасная альтернатива раннему подъему – быстрый и полезный перекус. О нем и расскажем ниже. 

Для приготовления экспресс-завтрака понадобятся тонкий лаваш (1 шт), 100 мл молока или кефира, 100 г отварного мяса, колбасы или ветчины, 100 г сыра, яйцо, растительное масло, которым смазывается сковорода, и соль с перцем по вкусу. 

Первыми идут в миску яйцо, соль и перец, затем вливается молоко. В смесь добавляется тонко порезанный на полоски с помощью кулинарных ножниц лаваш – он должен пропитаться. В это время в брусочки следует превратить ветчину и потереть крупно сыр. 

Последние ингредиенты нужно отправить в емкость к лавашу. Все перемешивается, выкладывается на смазанную маслом сковороду и накрывается крышкой. 

Лепешка готовится на медленном огне 7 минут с одной и пять с другой стороны. Рецептом "хитрого" пирога без муки с сытной начинкой поделилась автор Яндекс Дзен канала "Просто с Марией". 

Ранее "Утро" опубликовало рецепт салата для похудения, с помощью которого можно сбросить до 17 кг за месяц. 

Ксения АНДРЕЕВА

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