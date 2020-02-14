Хрустящие и ароматные: рецепт постных пирожков с капустой
Разнообразить любое застолье помогут молдавские пирожки с капустой. Блюдо готовится без дрожжей, а также подойдет для постящихся – в его составе нет ни молока, ни мяса, ни яиц. Начинка же может быть любой. От привычных пирожков они отличаются необычной формой и хрустящим тестом.
Ингредиенты:
- Мука – 2 стакана
- Растительное масло – 1/2 стакана
- Яйцо – 1 шт.
- Капуста – 650 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Зеленый лук
- Соль, перец
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Сначала замешиваем тесто. Для этого смешиваем муку, соль, растительное масло и заливаем ингредиенты 1/2 стакана воды. Готовое тесто завернуть в пленку и на время отложить.
Шаг 2
Далее готовим начинку для пирожков. Лук и капусту мелко нарезать, натереть морковь. Овощи слегка обжарить на растительном масле.
Шаг 3
Убрать огонь и медленно тушить капусту до готовности. В начинку добавить мелко нарезанный зеленый лук, щепотку соли и перца.
Шаг 4
Тесто раскатать и разделить приблизительно на 16 частей – именно столько пирожков получится. На край каждого кусочка положить начинку и завернуть в рулет, прикрыв края остатками теста, чтобы капуста не вываливалась.
Шаг 5
Уложить пирожки на противень и, по желанию, смазать яичным желтком. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
Хрустящие пирожки с капустой готовы. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом открытых пирожков с картофельной начинкой.
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