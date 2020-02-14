Начинка для выпечки может быть любой

Разнообразить любое застолье помогут молдавские пирожки с капустой. Блюдо готовится без дрожжей, а также подойдет для постящихся – в его составе нет ни молока, ни мяса, ни яиц. Начинка же может быть любой. От привычных пирожков они отличаются необычной формой и хрустящим тестом.

Ингредиенты:

Мука – 2 стакана

– 2 стакана Растительное масло – 1/2 стакана

– 1/2 стакана Яйцо – 1 шт.

– 1 шт. Капуста – 650 г

– 650 г Лук – 1 шт.

– 1 шт. Морковь – 1 шт.

– 1 шт. Зеленый лук

Соль, перец

Пошаговый рецепт:



Шаг 1



Сначала замешиваем тесто. Для этого смешиваем муку, соль, растительное масло и заливаем ингредиенты 1/2 стакана воды. Готовое тесто завернуть в пленку и на время отложить.

Шаг 2

Далее готовим начинку для пирожков. Лук и капусту мелко нарезать, натереть морковь. Овощи слегка обжарить на растительном масле.

Шаг 3

Убрать огонь и медленно тушить капусту до готовности. В начинку добавить мелко нарезанный зеленый лук, щепотку соли и перца.

Шаг 4

Тесто раскатать и разделить приблизительно на 16 частей – именно столько пирожков получится. На край каждого кусочка положить начинку и завернуть в рулет, прикрыв края остатками теста, чтобы капуста не вываливалась.

Шаг 5

Уложить пирожки на противень и, по желанию, смазать яичным желтком. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

Хрустящие пирожки с капустой готовы. Приятного аппетита!

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