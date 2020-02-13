Со 2 марта и до 18 апреля православные верующие воздержатся от употребления мяса, рыбы, молока и яиц

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, самый строгий в православной религии, который длится 48 дней. В это время люди из любви к богу отказываются от дорогих сердцу и желудку продуктов, тем самым проявляя смирение, терпение и мужество. Церковь не настаивает на том, чтобы диеты придерживались дети, беременные женщины, странствующие путники и больные. Правда, остальным рекомендуется почистить организм и проверить, насколько крепка их вера.

В рамках церковного устава в первую и последнюю недели поста предписывается особо строгий̆ режим питания: это значит, что из рациона нужно полностью исключить продукты животного происхождения. В будние дни религиозные каноны предлагают одноразовое питание – по вечерам. В субботу и воскресенье перекусить можно дважды – в обед и на ужин.

Разное меню рассчитано на разные дни недели. Так, по понедельникам, средам и пятницам верующие довольствуются холодной пищей без масла. По вторникам и четвергам еду разогревают, но масла по-прежнему не добавляют. Побаловать себя употреблением масла можно по субботам и воскресеньям, кроме субботы накануне Пасхи.

По выходным не возбраняется выпить немного виноградного вина (суббота Страстной седмицы также из этого правила исключение ). Между прочим, некоторые верующие в Великую субботу вообще ничего не едят, ожидая праздника Воскресения Христова.

В наше время обычные люди в период поста редко соблюдают настолько строгий режим питания. Это обязательно для священнослужителей, монахов и послушников. А остальным, по большому счету, достаточно придерживаться постного меню и не нарушать заповедей, говорят церковники.

Ранее "Утро" сообщало, как приготовить вкусные блины для постящихся, и публиковало простой рецепт приготовления постной фасоли с овощами.