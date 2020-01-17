Секрет оригинального постного блюда в ложечке молотой корицы

Постный плов – не только вкусная, но и очень полезная еда. Такое блюдо без мяса подойдет и тем, кто соблюдает Великий пост, и тем, кто придерживается вегетарианской диеты.

Для приготовления оригинального блюда нужно взять 1 стакан крупы булгура, 1 стакан отварного нута, 400 г рубленых квашеных помидоров, головку красного репчатого лука, 1 сладкий перец, 2 зубчика чеснока, 1 столовую ложку томатной пасты, пару веточек петрушки и мяты, 190 мл овощного бульона, чайную ложку молотой зиры, четверть чайной ложечки молотой корицы, 2 столовых ложки растительного масла, соль, перец чили и черный перец по вкусу.

Лук и перец нарезать кубиками, обжарить на масле в кастрюле с толстыми стенками. Через 10 минут добавить чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили. Обжарить, помешивая, в течение 1 минуты. Затем положить булгур и готовить еще 1 минуту.

После этого в кастрюлю добавить рубленые помидоры и нут, влить бульон, увеличить огонь и довести плов до кипения. Посолить, поперчить и, закрыв крышкой, готовить на минимальном огне в течение 15 минут. Вся жидкость должна впитаться в крупу. Выключить огонь, дать постоять плову 5 минут, добавить мелко нарезанную зелень и подавать, сообщает портал "Теленеделя".

