Этот полезный суп можно сварить всего за 40 минут

После новогодних застолий неплохо перейти на разгрузочную диету и отказаться от калорийных блюд. Чтобы быстро прийти в форму и при этом не голодать, "Утро" советует обратить внимание на постные супы. Они полезны, питательны, и их очень просто готовить. Такой борщ можно есть не только тем, кто сидит на диете, но и тем, кто соблюдает Великий пост.

Чтобы сварить постный борщ, нужно взять 2 помидора, 2 свеклы, 1 морковку, 1 луковицу, 2 картофелины, половинку кочана капусты, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, по рецепту понадобятся также 2 столовые ложки растительного масла, соль, сахар и уксус по вкусу.

Овощи почистить и нарезать тонкой соломкой. Помидоры порезать кубиками. Чеснок раздавить ножом. В подсоленный кипяток положить картофель и капусту, поставить кастрюлю на небольшой огонь. Лук и морковь обжарить в масле 5 минут, добавить свеклу, сахар и уксус. Потушить 10 минут. Затем тушеные овощи добавить к капусте и картофелю, довести до кипения и варить до готовности, сообщает портал УНИАН.

В готовый борщ можно добавить лимонный или клюквенный сок, отмечает автор блога "Гнездо воробья" на "Яндекс. Дзен".