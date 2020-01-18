Этим блюдом в постные дни легко можно впечатлить семью и друзей

В России чуть ли не в каждом кафе или ресторане в период поста появляется соответствующее меню. А в ряде магазинов так и вовсе создают постные отделы. Мы же познакомим сегодня наших читателей с тем, как в домашних условиях приготовить вкусное постное блюдо, а именно, блины.

Что нам для этого понадобится:

стакан муки

четверть стакана рисовой муки

два стакана воды

молотый перец на свой вкус

300 граммов шампиньонов

половина репчатого лука

две столовой ложки растительного масла

пучок петрушки

пучок зеленого салата

немного майонеза на свой вкус





В начале смешиваем муку, специи, одну столовую ложку растительного масла и воду до однородного состояния. То, что у нас получилось, переливаем в пластиковую бутылку с небольшим отверстием на крышке. Затем делаем сеточкой, как рассказывает автор Яндекс.Дзен канала "Постная Кухня". Затем следует обжарить каждую сторону до золотистой корочки. Мелко нарезаем лук также до золотистого оттенка, добавляем грибы и тушим порядка 40 минут. Не забываем при этом помешивать. Благодаря этому шампиньоны получатся вкуснее.

Далее шинкуем зелень, добавляем ее в салатник вместе с уже остывшими грибами и постным майонезом и тщательно перемешиваем.

И, наконец, главное. На блинчик нужно положить лист салата по центру, а не него наложить ложку получившейся смеси. Заворачивать нужно как обычные грибы. Готово!

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