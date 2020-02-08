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Шаньги на кефире: выпечка для привередливых гостей

Шаньги на кефире: выпечка для привередливых гостей
Фото: Noel Hendrickson/moodboard/www.globallookpress.com
Блюдо удивит вкусной начинкой

Гурманов очень сложно поразить ароматной выпечкой к чаю. Однако шаньги, которые придумали в Финляндии, способны покорить даже самых капризных гостей. "Утро.ру" представляет пошаговый рецепт вкусных открытых пирожков.

Ингредиенты для теста и начинки:  

кефир – 400 мл.,

яйцо – 2 шт,

сливочное масло – 130 гр.,

мука – 650 гр.,

соль – 1 ч.л.,

разрыхлитель – 1 ч. л.,

картофель – 1 кг.,

молоко – 50 мл,

1 луковица,

сметана 25% – 1 ст.л.

Способ приготовления шаньги: сварить картофель и сделать пюре, добавив молоко и масло по вкусу. Лук мелко порубить и пожарить до золотистого цвета. Готовый лук добавить в картофельное пюре. В результате получилась начинка, которой нужно остыть.

Далее, по рецепту, кефир вылить в емкость, добавить яйцо, соль и разрыхлитель. Смесь перемешать. Растопленные 100 грамм масла вылить в посуду, помешать и высыпать муку. Теперь тесто надо заместить до однородной массы. После чего отодвигаем в сторону на полчаса. Затем раскатать тесто в трубочку и поделить на 18 частей. Каждый кусочек слегка раскатать и положить в него начинку. Края теста приподнять и несколько раз защипнуть по кругу. Сметану и 1 яйцо смешать и смазать этой массой каждую шаньгу. Выпекать блюдо при 190 градусах полчаса.

Финские шаньги готовы. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом простого пирога к застолью. 

Полина ИВАНОВА

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