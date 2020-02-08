Шаньги на кефире: выпечка для привередливых гостей
Гурманов очень сложно поразить ароматной выпечкой к чаю. Однако шаньги, которые придумали в Финляндии, способны покорить даже самых капризных гостей. "Утро.ру" представляет пошаговый рецепт вкусных открытых пирожков.
Ингредиенты для теста и начинки:
кефир – 400 мл.,
яйцо – 2 шт,
сливочное масло – 130 гр.,
мука – 650 гр.,
соль – 1 ч.л.,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
картофель – 1 кг.,
молоко – 50 мл,
1 луковица,
сметана 25% – 1 ст.л.
Способ приготовления шаньги: сварить картофель и сделать пюре, добавив молоко и масло по вкусу. Лук мелко порубить и пожарить до золотистого цвета. Готовый лук добавить в картофельное пюре. В результате получилась начинка, которой нужно остыть.
Далее, по рецепту, кефир вылить в емкость, добавить яйцо, соль и разрыхлитель. Смесь перемешать. Растопленные 100 грамм масла вылить в посуду, помешать и высыпать муку. Теперь тесто надо заместить до однородной массы. После чего отодвигаем в сторону на полчаса. Затем раскатать тесто в трубочку и поделить на 18 частей. Каждый кусочек слегка раскатать и положить в него начинку. Края теста приподнять и несколько раз защипнуть по кругу. Сметану и 1 яйцо смешать и смазать этой массой каждую шаньгу. Выпекать блюдо при 190 градусах полчаса.
Финские шаньги готовы.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом простого пирога к застолью.
Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля
Православные отмечают день Федора
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик