"Король стола": рецепт многослойного салата с грибами и курицей
Порадует близких за простым семейным ужином или праздничным застольем салат "Король стола". Это многослойное блюдо невероятно сытное, а вкус каждого ингредиента чувствуется благодаря тому, что они не перемешиваются между собой. Кроме того, салат поразит еще и роскошным видом.
Ингредиенты: картофель 4 – 5 шт., куриное филе – 300 г, шампиньоны – 350 г, огурцы маринованные 5 – 8 шт., морковь – 3 шт., сыр – 250 г, яйца – 5 шт., лук – 1 штука. Для салата также понадобится соль, перец, майонез, зерна граната.
Способ приготовления:
Перед формированием слоев, необходимо подготовить все ингредиенты. Для этого следует обжарить грибы с луком, к ним добавить соль и перец. Картофель для салата, по рецепту, отварить и натереть на крупной терке. Куриное филе и яйца также отдельно отварить. Всем продуктам надо дать остыть.
Теперь можно собирать салат. Для этого необходимо установить кулинарное кольцо на тарелку, чтобы блюдо не теряло форму. Первым слоем выложить вареный картофель, смазать его майонезом и разровнять. Затем – мелко нарезанные соленые огурцы и курицу. Филе снова смазать майонезом. Сверху выложить жаренные грибы с луком, далее – натертый яичный белок.
Следующий слой – измельченные желтки, смазанные майонезом. Все тщательно разровнять и придавить. Далее выложить натертый твердый сыр, майонез, а завершит блюдо слой из тертой моркови. Все снова хорошо выровнять и прижать, а затем убрать салат в холодильник на два часа.
После этого можно снять кулинарное кольцо и присыпать бока тертым сыром. Салат автор Яндекс.Дзен-канала "Все гениальное – просто!" советует украсить сеткой из майонеза и зернами граната.
Многослойный "Король стола" готов!
Ранее "Утро" поделилось рецептом сытного салата с курицей, который можно легко приготовить всего из четырех продуктов.
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