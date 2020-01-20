Фаршированная курицей тыква: рецепт оригинального блюда на праздник
Удивить гостей во время праздничного застолья можно оригинальным блюдом из тыквы и курицы. Оно поразит не только внешне, но и изысканным вкусом.
"Утро" делится рецептом тыквы, фаршированной курицей с яблоками.
Ингредиенты: тыква – 1 шт., куриные голени 5 – 7 шт., зеленые яблоки 1 – 2 шт., лук – 1 шт., пшенная крупа, миндаль, чеснок, специи.
Способ приготовления: сначала необходимо замариновать курицу. Для этого мясо смазать паприкой или любыми другими специями. Большую тыкву очистить, чтобы получился пустой внутри горшочек. На дно тыквы положить пшено, измельченный чеснок и миндаль, а следующим слоем – нарезанные яблоки и репчатый лук так, чтобы тыква заполнилась не до конца. Количество ингредиентов будет зависеть от размеров плода.
Замаринованную курицу обжарить на сковородке до золотистой корочки. Затем поставить голени в тыкву широкой частью вниз. Выпекать блюдо на протяжении двух часов в разогретой до 180 градусов духовке.
Оригинальное блюдо из тыквы с гарниром готово, можно подавать к столу. Его необычный вид и сочетание продуктов, несомненно, удивят собравшихся гостей.
Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного салата со свеклой и селедкой.
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