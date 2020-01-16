Приготовление этого классического блюда займет минимум времени

К неожиданному приходу гостей можно подать на стол оригинальную закуску с ветчиной и сыром. Такие рулеты готовятся не больше 15 минут, а необходимые продукты легко найдутся в холодильнике. Кроме того, блюдо отлично подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты: лаваш – 1 шт., ветчина – 130 г, морковь – 100 г, твердый сыр – 70 г, петрушка, плавленный сыр – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Твердый сыр, морковь и ветчину натереть на крупной терке, петрушку мелко нашинковать. Затем аккуратно разложить лист лаваша и промазать его плавленным сыром. Далее выложить приготовленные заранее ингредиенты – морковь и ветчину, а сверху тертый сыр и петрушку.

Для приготовления закуски необходимо скатать лаваш в плотный рулет и оставить на 10 – 15 минут. После останется лишь разрезать блюдо на небольшие кусочки, делится автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты вкусных салатов".

Рулеты с ветчиной и сыром готовы, можно подавать к столу.

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