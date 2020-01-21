Оригинальное блюдо без названия легко приготовит даже неопытный кулинар

Просто, быстро и невероятно вкусно – это о салате из грибов вешенок на восточный манер. Кроме них, для приготовления универсального блюда потребуются два огурца, три яйца и банка консервированной кукурузы.

Не обойдется восточное кушанье без обычного российского майонеза. Для блюда автор рекомендует найти именно китайские острые вешенки. Для начала необходимо грибы из вакуумной упаковки тщательно промыть, иначе салат получится слишком острым. Впрочем, любители перца чили могут вообще ничего с продуктом не делать, а сразу выложить в миску.

Яйца в салат идут в вареном виде. Их следует порезать полукольцами. Аналогичным способом измельчается свежий огурчик. Все составляющие блюда, включая кукурузу, смешиваются и заправляются майонезом.

Вот и все, салат без названия готов к употреблению. Рецепт опубликован автором Яндекс Дзен канала "КулиМария".

Напомним, ранее "Утро" рассказало, как приготовить самый быстрый завтрак.