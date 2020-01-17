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Без диет: салат с шампиньонами поможет похудеть после праздников

Без диет: салат с шампиньонами поможет похудеть после праздников
Фото: pixabay.com
Сытное блюдо богато полезными для организма микроэлементами

Похудеть после Нового года можно и без жестких диет. Этот легкий салат быстро утолит чувство голода, при этом готовить его очень просто. Он также очень полезен, ведь все ингредиенты содержат огромное количество витаминов и необходимых организму веществ.

"Утро" делится рецептом вкусного салата с грибами и курицей.

Ингредиенты: консервированные шампиньоны – 100 г, свежий огурец – 1 шт., помидор – 2 шт., куриное мясо – 100 г, зелень, соль, перец, майонез или сметана.

Способ приготовления:

Отварить куриное филе и дать мясу остыть. Затем нарезать свежий огурец, помидоры и курицу небольшими кубиками. Далее нужно мелко нашинковать зелень, например, для салата отлично подойдет укроп. Все продукты смешать в одной емкости, добавить к ним шампиньоны.

Добавить соль и перец по вкусу, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты вкусных салатов". Блюдо заправить сметаной или майонезом, но можно использовать растительное масло или лимонный сок – так салат будет менее калорийным.

Останется лишь перемешать все ингредиенты – легкий салат готов!

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого салата с курицей, который можно приготовить всего из четырех продуктов.

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Карина СИРАЗОВА

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