Легкое блюдо можно приготовить всего за несколько минут

Похудеть после новогодних застолий можно и без строгих диет. "Утро" советует легкий салат из пекинской капусты. Блюдо получится вкусным и хрустящим, а его приготовление займет всего несколько минут.

Для этого салата понадобится: пекинская капуста – 300 г, огурец – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., зеленый лук, укроп, майонез – 2 ст. л., соль, перец, специи.

Все овощи вымыть и просушить с помощью бумажного полотенца. Капусту и зелень мелко нарезать и отправить в салатник. Огурец также нашинковать или натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой. Понадобится лишь половина, но при желании можно использовать и целый.

Все ингредиенты перемешать, добавить соль, перец и специи, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Елисеева Надежда". Потом заправить салат майонезом. Чтобы калорий в салате было еще меньше, майонез можно заменить растительным маслом или лимонным соком.

Легкое диетическое блюдо готово!

Ранее "Утро" опубликовало рецепт салата для похудения.