Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Простой салат поможет сбросить вес после праздников

Простой салат поможет сбросить вес после праздников
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Легкое блюдо можно приготовить всего за несколько минут

Похудеть после новогодних застолий можно и без строгих диет. "Утро" советует легкий салат из пекинской капусты. Блюдо получится вкусным и хрустящим, а его приготовление займет всего несколько минут.

Для этого салата понадобится: пекинская капуста – 300 г, огурец – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., зеленый лук, укроп, майонез – 2 ст. л., соль, перец, специи.

Все овощи вымыть и просушить с помощью бумажного полотенца. Капусту и зелень мелко нарезать и отправить в салатник. Огурец также нашинковать или натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой. Понадобится лишь половина, но при желании можно использовать и целый.

Все ингредиенты перемешать, добавить соль, перец и специи, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Елисеева Надежда". Потом заправить салат майонезом. Чтобы калорий в салате было еще меньше, майонез можно заменить растительным маслом или лимонным соком.

Легкое диетическое блюдо готово!

Ранее "Утро" опубликовало рецепт салата для похудения.

Фоторепортаж
Праздник продолжается: простейший салат на старый Новый год
Фото: Arco Images / Larssen, Gitta/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей