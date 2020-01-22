Для приготовления блюда понадобится всего 4 продукта

Вкусно, быстро, красиво – три составляющие идеального блюда, рецепт которого ищет каждая хозяйка. Салат "Аленушка" отвечает всем этим критериям, ведь его приготовление займет считанные минуты, а благодаря красочности блюда оно стане не только отличным дополнением простого обеда в кругу семьи, но и украсит праздничный стол.

Ингредиенты: готовое мясо – 150 г, твердый сыр – 100 г, свежие огурцы – 200 г, яйца – 2 шт., укроп, майонез, соль и специи.

Способ приготовления:

Огурцы, любое готовое мясо и твердый сыр нарезать соломкой. Яйца сварить вкрутую, затем остудить и порезать небольшими кубиками. Все ингредиенты отправить в глубокую тарелку.

Затем мелко нарезать укроп и добавить к другим продуктам. Также можно взять любую другую зелень по вкусу или любимые специи. Салат посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать, делится автор Яндекс.Дзен-канала "Домашние Рецепты от Тамары". Вместо майонеза можно использовать сметану, растительное масло или лимонный сок.

Салат "Аленушка" готов! Чтобы красиво подать блюдо на праздничный стол, его лучше выложить на отдельную тарелку, украсив веточкой укропа или базилика.

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