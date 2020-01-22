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Идеально для обеда: рецепт сливочного супа с фрикадельками

Идеально для обеда: рецепт сливочного супа с фрикадельками
Кадр youtube.com
Приготовление аппетитного блюда займет всего полчаса

Накормить семью вкусным и сытным обедом бывает непросто: зачастую готовка занимает слишком много времени. "Утро" советует читателям порадовать близких аппетитным супом с фрикадельками и плавленым сыром. Вкус этого супа невероятно нежный, а готовится он всего за 30 минут.

Ингредиенты: фарш – 250 г, лук – 2 шт., морковь – 1 шт., картофель 6 – 7 шт., рис – 2 ст. л., плавленый сыр – 3 ст. л., зелень, гранулированный чеснок, специи, растительное масло, зелень, соль и перец.

Способ приготовления:

Налить в кастрюлю около 2,5 л воды и довести до кипения, высыпать туда промытый рис и нарезанный кубиками картофель. В это время можно приготовить зажарку: для этого мелко нарезанный лук и тертую морковь обжарить на растительном масле.

Далее необходимо сформировать фрикадельки. Смешать мясо, лук, чеснок и специи и сделать из этого фарша небольшие шарики. Зажарку и готовые фрикадельки бросить в кипящую воду к картофелю и рису и варить в течение семи минут – за это время ингредиенты успеют приготовиться. Чтобы придать блюду сырный сливочный вкус, за несколько минут до готовности блюда добавить пару ложек мягкого плавленого сыра.

Затем суп необходимо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить в него мелко нарезанную зелень. Как только блюдо начнет закипать, снять кастрюлю с плиты, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Людмила Плеханова Готовим вместе".

Сливочный суп с фрикадельками готов! Перед подачей лучше дать блюду настояться в течение десяти минут.

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого приготовления простого и сытного салата с курицей и солеными огурцами.

Карина СИРАЗОВА

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