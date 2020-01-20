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Минимум калорий: салат из подручных продуктов заменит полноценный ужин

Минимум калорий: салат из подручных продуктов заменит полноценный ужин
Фото: pixabay.com
Приготовление простого рецепта займет не более 20 минут

Этот салат – прекрасная альтернатива полноценному ужину. Он сытный и одновременно не калорийный, если заменить майонез в рецепте на нежирную сметану, йогурт или самодельную заправку.

Впрочем, и в майонезе ничего страшного нет, отмечают диетологи. Главное – соблюдать меру и не есть его ложками. 

Немаловажным фактом является и то, что все ингредиенты для салата у каждой хозяйки всегда имеются под рукой. Итак, для приготовления понадобятся 4 отваренных в мундире картофелины и столько же маринованных или соленых огурцов, луковица, 2 вареных яйца, майонез и соль. Все ингредиенты следует порезать, перемешать в общем блюде и заправить.

Картофель режем кубиками, огурцы, лук и яйца – можно чуть мельче. Аромата и вкуса салату добавит сочная свежая зелень.

Также разнообразить его можно грибами (как жареными, так и маринованными), мясом, сыром, кукурузой, морской капустой или морковью по-корейски, перечисляет автор Яндекс Дзен канала "Женские секреты". 

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого завтрака. 

Ксения АНДРЕЕВА

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