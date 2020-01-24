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Объедение: рецепт деревенских картофельных пирогов с мясом

Объедение: рецепт деревенских картофельных пирогов с мясом
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Сытное горячее блюдо с изюминкой прекрасно дополнит обед или ужин

Отличной заменой дрожжевой выпечке станут пироги из картофельного теста с мясной начинкой. Готовить их совершенно несложно. Тесто получается нежным, а начинка – сочной.

За основу для теста берем картофельное пюре. Строгих пропорций нет. Чем больше вам нужно теста, тем больше отвариваем картошки. В готовое пюре добавляем одно – два яйца, сливочное масло, немного тертого сулугуни (по желанию), соль, перец. Для разнообразия можно добавить также свежую или сушеную зелень. Далее в смесь насыпаем муку – добавляем, сколько возьмет, чтобы при замешивании тесто не липло к рукам. Затем скатываем его в шар и отправляем в холодильник минут на двадцать.

Для начинки годится любой мясной фарш, который нужно приправить порубленным луком, чесноком и специями. Идеально к мясу подходит хмели-сунели. Начинка станет только вкуснее, если добавить обжаренных грибов – шампиньоны отлично подойдут.

Вынимаем тесто из холодильника, делаем из него колбаску, а затем отрезаем кусочки среднего размера и раскатываем круглые лепешки. В середину кладем начинку и собираем края к середине. Затем еще раз раскатываем. Жарим на растительном масле – готовятся они быстро, как только зарумянились, можно снимать. Подавать со сметаной.

Ранее "Утро" делилось рецептом простого салата, который готовится буквально три минуты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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