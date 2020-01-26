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Три способа: как приготовить яйцо пашот с первого раза

Три способа: как приготовить яйцо пашот с первого раза
Фото: pixabay.com
Рецепт блюда из яиц к завтраку

Яйцо пашот – блюдо, которое с виду кажется не очень сложным, но на деле требует сноровки. При варке яйца без скорлупы белок получается плотным, а желток внутри нежным. Чтобы яйца пашот получились с первой попытки, рекомендуем воспользоваться одним из трех эффективных рецептов.

Классический способ приготовления яйца пашот в кастрюле

В кастрюлю нужно налить воды на 7 см. Воду надо прогреть до первых пузырьков, но не вскипятить, иначе яйцо развалится сразу.

Добавить в воду немного соли, перца и уксуса. Затем круговыми движениями с помощью венчика нужно сделать в воде воронку, в нее и опускаем яйцо рядом со стенкой кастрюли.

Варить яйцо нужно от 2 до 4 минут в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить.

После яйцо надо вынуть и переложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага.

Рецепт яйца пашот в пакете

Если нет желания возиться с уксусом, то можно воспользоваться пакетом или пищевой пленкой. Внутри полиэтилен нужно смазать маслом, затем выложить яйцо и закрутить, - пишет "Лайфхакер". 

Пакет или пленку с яйцом внутри нужно опустить в кастрюлю на 3-4 минуты. После Яйцо вынимаем, остужаем, а пакет разрезаем.

Яйцо пашот в микроволновке: пошаговый рецепт

Если вы готовите яйца пашот часто, то можно приобрести специальную форму для приготовления яиц таким способом в микроволновке.

Если формы нет, то яйцо легко приготовить в кружке или мисочке с широким дном. Посуду нужно заполнить водой на половину, добавить немного уксуса, затем разбить яйцо.

Накрытую кружку нужно поставить в микроволновку на 1-2 минуты в зависимости от мощности печи. 

Ранее "Утро" рассказывало, как приготовить диетический салат, который можно есть ночью. 

Дарья ПЕТРОВА

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