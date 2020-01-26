Три способа: как приготовить яйцо пашот с первого раза
Яйцо пашот – блюдо, которое с виду кажется не очень сложным, но на деле требует сноровки. При варке яйца без скорлупы белок получается плотным, а желток внутри нежным. Чтобы яйца пашот получились с первой попытки, рекомендуем воспользоваться одним из трех эффективных рецептов.
Классический способ приготовления яйца пашот в кастрюле
В кастрюлю нужно налить воды на 7 см. Воду надо прогреть до первых пузырьков, но не вскипятить, иначе яйцо развалится сразу.
Добавить в воду немного соли, перца и уксуса. Затем круговыми движениями с помощью венчика нужно сделать в воде воронку, в нее и опускаем яйцо рядом со стенкой кастрюли.
Варить яйцо нужно от 2 до 4 минут в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить.
После яйцо надо вынуть и переложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага.
Рецепт яйца пашот в пакете
Если нет желания возиться с уксусом, то можно воспользоваться пакетом или пищевой пленкой. Внутри полиэтилен нужно смазать маслом, затем выложить яйцо и закрутить, - пишет "Лайфхакер".
Пакет или пленку с яйцом внутри нужно опустить в кастрюлю на 3-4 минуты. После Яйцо вынимаем, остужаем, а пакет разрезаем.
Яйцо пашот в микроволновке: пошаговый рецепт
Если вы готовите яйца пашот часто, то можно приобрести специальную форму для приготовления яиц таким способом в микроволновке.
Если формы нет, то яйцо легко приготовить в кружке или мисочке с широким дном. Посуду нужно заполнить водой на половину, добавить немного уксуса, затем разбить яйцо.
Накрытую кружку нужно поставить в микроволновку на 1-2 минуты в зависимости от мощности печи.
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