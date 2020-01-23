Это блюдо легко приготовить даже неопытному кулинару

На приготовление этого оригинального салатика уйдет совсем немного времени, а результат превзойдет все ожидания. Понадобятся лишь 1 отварная картофелина, 2 вареных яйца, 3 соленых огурца, зеленый лук, соль, перец и майонез по вкусу.

Нарезать кубиками картофель, яйца, соленые огурцы. Зеленый лук мелко нашинковать. Смешать все в салатнике, заправить майонезом, посолить и поперчить.

Автору блога "Рецепты вкусных салатов" это блюдо напоминает "вкус детства". Такой салат ей раньше часто готовила бабушка.

Получившийся салатик очень понравился комментаторам блога. Они отметили, что в этом салате зеленый лук можно заменить репчатым, а майонез – смесью уксуса и растительного масла или натуральным йогуртом. Заправку также можно сделать из сметаны и майонеза, смешав их в равных пропорциях. Для пикантности рекомендуется добавить к рецепту консервированный зеленый горошек или фасоль. Кроме того, вместо перца можно добавить и другие приправы: например, смесь итальянских или французских трав. Тогда у блюда будет совсем другой вкус.

Неопытным кулинарам "Утро" советует приготовить салат из трех ингредиентов или легкий витаминный салат, а любителям выпечки понравится итальянское сырное печенье. Вегетарианцам, а также тем, кто собирается соблюдать Великий пост, будет интересно почитать постные рецепты.

