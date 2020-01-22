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Идеально к вину: итальянское сырное печенье

Идеально к вину: итальянское сырное печенье
Фото: pixabay.com
Рецепт быстрой закуски для большой компании

Несладкая выпечка прекрасно подойдет в качестве альтернативы бутербродам и канапе.

Из небольшого количества продуктов получается много песочного печенья, которое хорошо сочетается с вином. Впрочем, от такого дополнения к кофе, чаю или соку тоже никто не откажется. Рецепт универсальный: помимо сыра, можно добавить в начинку маслины, кусочки бекона, вяленые помидоры, разнообразные специи и травы или арахис.

"Утро" предлагает попробовать печенье с итальянскими "нотками" -  оливками, итальянскими травами и копченой паприкой (можно заменить на обычную).

Ингредиенты: два яйца, 120 г замороженного сливочного масла, 160 г муки (можно половину пшеничной заменить цельнозерновой или кукурузной мукой), чайная ложка разрыхлителя, твердый сыр – 100 г, горсть оливок или маслин без косточки, смесь сушеных итальянских трав – щепотка, копченая паприка, соль, перец и кунжут для украшения.

Приготовление: сухие ингредиенты перемешать в миске. Затем туда же трем сливочное масло и перетираем руками в крошку. Важно делать это быстро, чтобы оно не таяло. Добавляем тертый сыр и нарезанные оливки. Вбиваем два желтка и замешиваем тесто. В случае, если оно рассыпается слишком сильно, доливаем одну – две ложки ледяной воды.

Готовое тесто нужно поделить на две – три части, каждую из которых скатать в колбасу диаметром примерно в пять сантиметров. Затем заворачиваем в полиэтилен и ставим в холодильник на час.

Духовку разогреваем на 180 градусов. Колбаски режем на кружочки – толщина должна быть около сантиметра. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем около 20 – 25 минут.

Сырное печенье готово.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата "Норвежский каприз".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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