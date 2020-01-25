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На столе через 10 минут: быстрый рецепт крабового салата

На столе через 10 минут: быстрый рецепт крабового салата
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Это универсальное блюдо подходит и для праздничного стола, и для будничного обеда или ужина

Салат "Приморский" готовится из простых продуктов и не отнимет много времени. В идеале туда идет крабовое мясо, но его легко можно заменить и палочками.

Ингредиенты:

200-250 граммов крабовых палочек, два-три помидора, один сладкий перец, 150 граммов твердого сыра, пара зубчиков чеснока. Для заправки подходит майонез, сметана или нежирный йогурт.

Приготовление:

Нарезаем ингредиенты. Палочки – кружочками, перец – соломкой. Из помидоров надо удалить семечки: для этого режем их на дольки, убираем ненужное и далее нарезаем так же соломкой. Сыр трем на крупной терке, чеснок измельчаем, делится Светлана Миронова в "Яндекс.Дзен". Перемешиваем все составляющие – и крабовый салат готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт гнезд из мясного фарша с яйцом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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