Это универсальное блюдо подходит и для праздничного стола, и для будничного обеда или ужина

Салат "Приморский" готовится из простых продуктов и не отнимет много времени. В идеале туда идет крабовое мясо, но его легко можно заменить и палочками.

Ингредиенты:

200-250 граммов крабовых палочек, два-три помидора, один сладкий перец, 150 граммов твердого сыра, пара зубчиков чеснока. Для заправки подходит майонез, сметана или нежирный йогурт.

Приготовление:

Нарезаем ингредиенты. Палочки – кружочками, перец – соломкой. Из помидоров надо удалить семечки: для этого режем их на дольки, убираем ненужное и далее нарезаем так же соломкой. Сыр трем на крупной терке, чеснок измельчаем, делится Светлана Миронова в "Яндекс.Дзен". Перемешиваем все составляющие – и крабовый салат готов.

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