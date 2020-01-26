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Питательно и недорого: рецепт мясного салата "Аленушка"

Питательно и недорого: рецепт мясного салата "Аленушка"
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Идеальный вариант для ужина, если готовить некогда

Для этого салата подойдет любое готовое мясо. Понадобится небольшой кусочек. Готовится он очень быстро – буквально 10-15 минут – и ужин готов.

Ингредиенты:

150 граммов готового мяса (отварного или обжаренного), 100 граммов твердого сыра, свежий огурец – 200 граммов, пара вареных яиц и свежий укроп. Для заправки – майонез, соль и перец.

Пошаговый рецепт мясного салата:

1. Соломкой режем мясо, сыр и огурец. Перекладываем продукты в салатник.

2. Вареные яйца нужно нарезать кубиками и добавить к остальным продуктам.

3. Зелень мелко порубить.

4. Высыпать укроп в салатник, добавить майонез, посолить и поперчить, перемешать, пишет автор канала "Домашние Рецепты от Тамары" в "Яндекс. Дзен".

Сытный мясной салат готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт сочных мясных гнезд с яйцом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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