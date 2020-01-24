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Закуска для ленивых: фасоль по-корейски дополнит любой гарнир

Закуска для ленивых: фасоль по-корейски дополнит любой гарнир
Кадр youtube.com
Кулинарный шедевр также можно подавать как самостоятельное блюдо

Универсальное блюдо морковь по-корейски давненько прижилось в России. Однако мало кто знает, что у него есть не менее острая и вкусная альтернатива.

Закуска фасоль по-корейски станет прекрасным дополнением к любому гарниру. Вместе с тем ее можно подавать как самостоятельное блюдо. 

Для приготовления азиатского кулинарного шедевра понадобятся стакан белой фасоли, головка лука, морковь, зубчик чеснока, по 25 мл воды и растительного масла, по столовой ложки натурального яблочного уксуса и сахара, 1/4 чайной ложки соли, половина столовой ложки соевого соуса, щепотка измельченного корня имбиря, полчайной ложки кориандра и чуть-чуть красного молотого перца – достаточное его количество поместится на кончике ножа. 

Рецепт закуски просто, как дважды два. Для начала фасоль промывается и замачивается в холодной воде на ночь или на два часа, если мысль об универсальной закуске посетила внезапно. Затем ее следует варить в течение 40 минут в подсоленной воде.

Луковица нарезается тонкими полукольцами и маринуется примерно полчаса с добавлением яблочного уксуса, сахара, соли, кипяченой воды и половиной рецептурного объема растительного масла. 

Очищенная морковь измельчается на крупной терке и также помещается, правда, теперь на 20 минут в маринад, состоящий из чеснока, красного перца, кориандра, мелко натертого корня имбиря и оставшегося подсолнечного масла.

"Лучше всего перемешать все ингредиенты руками, одновременно выжимая сок из моркови, но можно и обычной ложкой перемешать",

советует автор Яндекс Дзен канала "Консервашка". 

Пока доходили до нужной кондиции лук и морковь, сварилась фасоль. Ее нужно промыть в холодной воде и соединить с промаринованными овощами. А соус, в котором все это время они пребывали, подойдет в качестве заправки для нашей закуски. 

Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного и быстрого салата, который состоит всего из трех ингредиентов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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