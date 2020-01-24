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Можно есть на ночь: диетический салат долгожителей за 5 минут

Можно есть на ночь: диетический салат долгожителей за 5 минут
Фото: pixabay.com
Это блюдо поможет не только похудеть, но и замедлить старение

 "Утро" предлагает приготовить салат с авокадо, который подойдет для ужина или позднего перекуса и отлично впишется в меню тех, кто сидит на диете. 

О полезных свойствах авокадо не раз рассказывали диетологи. Этот плод содержит множество витаминов и микроэлементов, а также нужные организму жиры, которые не провоцируют набор веса. Употреблять его нужно как женщинам – для красоты и молодости, так и мужчинам, особенно тем, кто испытывает проблемы с потенцией. Многие звезды признаются, что едят авокадо каждый день: это помогает затормозить старение и держать вес под контролем.

Ингредиенты: спелый, но не слишком мягкий авокадо, смесь салатных листьев (на ваш вкус), помидоры черри и соевый сыр тофу. Для заправки – оливковое масло, лимон, соль и перец.

Тофу режем кубиками и ненадолго замачиваем в соевом соусе. Затем обжариваем в небольшом количестве масла на сковороде до румяной корочки. Чтобы удалить излишки масла, выкладываем тофу на бумажное полотенце.

Авокадо режем дольками, помидоры – пополам, салат рвем руками. На салатные листья выкладываем остальные ингредиенты, поливаем оливковым маслом и лимоном. Диетический салат долгожителей готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата, который помогает сбросить до 17 кг за месяц.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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