Это блюдо поможет не только похудеть, но и замедлить старение

"Утро" предлагает приготовить салат с авокадо, который подойдет для ужина или позднего перекуса и отлично впишется в меню тех, кто сидит на диете.



О полезных свойствах авокадо не раз рассказывали диетологи. Этот плод содержит множество витаминов и микроэлементов, а также нужные организму жиры, которые не провоцируют набор веса. Употреблять его нужно как женщинам – для красоты и молодости, так и мужчинам, особенно тем, кто испытывает проблемы с потенцией. Многие звезды признаются, что едят авокадо каждый день: это помогает затормозить старение и держать вес под контролем.

Ингредиенты: спелый, но не слишком мягкий авокадо, смесь салатных листьев (на ваш вкус), помидоры черри и соевый сыр тофу. Для заправки – оливковое масло, лимон, соль и перец.



Тофу режем кубиками и ненадолго замачиваем в соевом соусе. Затем обжариваем в небольшом количестве масла на сковороде до румяной корочки. Чтобы удалить излишки масла, выкладываем тофу на бумажное полотенце.

Авокадо режем дольками, помидоры – пополам, салат рвем руками. На салатные листья выкладываем остальные ингредиенты, поливаем оливковым маслом и лимоном. Диетический салат долгожителей готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата, который помогает сбросить до 17 кг за месяц.