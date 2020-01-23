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Диета каменного века: как питаются долгожители

Диета каменного века: как питаются долгожители
Фото: pixabay.com
Сохранить здоровье и энергию помогут простые продукты

Продлить себе жизнь можно с помощью определенного рациона питания. Например, придерживаясь диеты каменного века. Принцип палеодиеты прост – нужно отказаться от хлеба, каш и молочных продуктов.

Авторы диеты считают, что выращивание злаков и разведение животных плохо сказалось на людях: организм не успел адаптироваться к новым продуктам за такое короткое время.

Также диета каменного века исключает употребление сахара и продуктов, содержащих его. Есть можно мясо диких животных, рыбу и морепродукты. Также без исключения долгожители должны есть овощи и фрукты. В них много витаминов и полезных веществ, которые снизят нагрузку на почки, – пишет "ДиетаYOU".

Чтобы проверить, подходит ли вам такая диета, можно на некоторое время отказаться от зерновых продуктов и последить за своим самочувствием.

Тем, кому диета каменного века не подходит, следует придерживаться общих принципов диеты долгожителей. Есть нужно 6 раз в день небольшими порциями, – рекомендует Ayzdorov.ru.

В рационе должны быть нежирные молочные продукты, термически обработанные овощи, мясо птицы, яйца, рыба, фрукты и овсянка. 

Дарья ПЕТРОВА

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