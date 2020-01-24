Простые привычки помогут избавиться от интимных проблем

С возрастом уровень главного мужского гормона – тестостерона – стремительно падает. Его недостаток в организме влияет не только на интимную жизнь, но и на самочувствие в целом. Для профилактики снижения тестостерона эксперты советуют соблюдать ряд простых привычек.

В первую очередь, необходим здоровый долгий сон. Именно от него зависит здоровье организма. При недостатке отдыха тело подвергается огромному стрессу, а значит, не может вырабатывать нормальное количество тестостерона. Вторая не менее важная привычка – правильное питание. Специалисты советуют мужчинам, особенно после 30 лет, есть больше овощей и фруктов.

Не стоит забывать и о физической активности, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Взрослая жизнь". Спорт невероятно важен, но нельзя им злоупотреблять. Ежедневные чрезмерные нагрузки лишь навредят здоровью. Также эксперты советуют регулярно заниматься сексом и в целом вести здоровый образ жизни – отказаться от вредных привычек и не забывать следить за своим весом.

Стресс – главный враг тестостерона. Именно поэтому необходимо избегать травмирующих ситуаций, научиться правильно из них выходить и больше заботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье. Эксперты также напоминают: нужно пить больше жидкости и ограничить потребление сахара.

Ранее специалисты рассказали о продуктах, которые снижают уровень тестостерона у мужчин.