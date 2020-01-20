Сохранить мужскую силу помогут несколько советов

У представителей сильного пола есть два самых больших страха, один из которых – стать слабым в постели. Семейный психолог Ольга Романив назвала возможные причины импотенции и дала рекомендации по борьбе с нею.

Отсутствие заботы о себе

Мужчинам важно находить баланс между работой и отдыхом. Недостаток сна, некачественное питание, вредные привычки, сидячий образ жизни – все это уничтожает тестостерон. Так что, если появились проблемы с потенцией, стоит попробовать изменить образ жизни, с большим уважением и любовью относиться к своему телу. Как только это произойдет, уже через две недели самочувствие станет намного лучше, а либидо возрастет многократно, заявила специалист.

Неумение справляться со стрессом

На фоне хронического стресса ухудшаются отношения с окружающими, появляется тяга к вредным привычкам (курению и алкоголизму), ухудшается сон, ослабевает иммунная система. Избыток стресса уже сам по себе подтачивает наше здоровье, но это еще полбеды. Очень часто мужчины стараются держать все в себе, и негатив у них накапливается годами.

Что с этим делать? В первую очередь, таким мужчинам следует, обратиться к профессиональным психологам, которые наглядно покажут, что делиться с другими людьми – это не странно и в этом нет ничего постыдного. Во-вторых, им надо перенаправлять негативную энергию в спорт (бег, бокс и т.д.) или в творчество. А в-третьих, всех денег в мире не заработаешь, поэтому, "если от работы или бизнеса появляются проблемы с потенцией, то нужно задуматься, стоит ли овчинка выделки", отметила психолог.

По ее мнению, есть много и других причин импотенции – неуверенность в себе, психологическая травма, связанная с прошлой половой жизнью, холодные отношения с партнершей, депрессия и т.д. "Совершенно не важно, что именно привело к такой проблеме, намного важнее то, что этот недуг является простым индикатором, который сигнализирует, что в жизни пришло время что-то поменять или улучшить в лучшую сторону", – заключила Ольга Романив.