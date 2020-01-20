Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Открыт легкий способ повысить потенцию без таблеток

"Через две недели возрастет многократно": как повысить потенцию без таблеток
Фото: Andrew Olney/moodboard/www.globallookpress.com
Сохранить мужскую силу помогут несколько советов

У представителей сильного пола есть два самых больших страха, один из которых – стать слабым в постели. Семейный психолог Ольга Романив назвала возможные причины импотенции и дала рекомендации по борьбе с нею.

Отсутствие заботы о себе

Мужчинам важно находить баланс между работой и отдыхом. Недостаток сна, некачественное питание, вредные привычки, сидячий образ жизни – все это уничтожает тестостерон. Так что, если появились проблемы с потенцией, стоит попробовать изменить образ жизни, с большим уважением и любовью относиться к своему телу. Как только это произойдет, уже через две недели самочувствие станет намного лучше, а либидо возрастет многократно, заявила специалист.

Неумение справляться со стрессом

На фоне хронического стресса ухудшаются отношения с окружающими, появляется тяга к вредным привычкам (курению и алкоголизму), ухудшается сон, ослабевает иммунная система. Избыток стресса уже сам по себе подтачивает наше здоровье, но это еще полбеды. Очень часто мужчины стараются держать все в себе, и негатив у них накапливается годами.

Что с этим делать? В первую очередь, таким мужчинам следует, обратиться к профессиональным психологам, которые наглядно покажут, что делиться с другими людьми – это не странно и в этом нет ничего постыдного. Во-вторых, им надо перенаправлять негативную энергию в спорт (бег, бокс и т.д.) или в творчество. А в-третьих, всех денег в мире не заработаешь, поэтому, "если от работы или бизнеса появляются проблемы с потенцией, то нужно задуматься, стоит ли овчинка выделки", отметила психолог.

Ольга Романив. Фото: пресс-служба

По ее мнению, есть много и других причин импотенции – неуверенность в себе, психологическая травма, связанная с прошлой половой жизнью, холодные отношения с партнершей, депрессия и т.д. "Совершенно не важно, что именно привело к такой проблеме, намного важнее то, что этот недуг является простым индикатором, который сигнализирует, что в жизни пришло время что-то поменять или улучшить в лучшую сторону", – заключила Ольга Романив.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей