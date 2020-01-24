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Сосудистая катастрофа: как избежать инсульта

Сосудистая катастрофа: как избежать инсульта
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Высокобелковая диета может спровоцировать кровоизлияние в мозг

В погоне за стройным телом люди рискуют заработать тяжелейшие болезни. В частности, до больничной койки может довести высокобелковая диета. 

Подобный рацион провоцирует появление бляшек в сосудах. Поэтому, чтобы избежать инфарктов и инсультов, ни в коем случае нельзя придерживаться такого питания. При этом протеиновую диету нередко рекомендуют гипертоникам. 

Но американские ученые раскрыли всю суть ее коварности. Эксперимент традиционно проводили на мышах, пишет Nature Metabolism.

Одну группу грызунов закармливали перенасыщенной белками и жирами едой, в меню другой команды входило необходимое количество протеиновой пищи и изобилие жирной. Последней было больше, чем положено. 

Подопытные из первой компании заработали бляшки в сосудах. Их показатели оказались на 30% выше, чем у сородичей из параллельной группы, которые, в отличие от тех, порядком потолстели. 

Данное исследование показывает, что влияние белков на развитие инсультов и инфарктов недооценили. А между тем вышеназванная диета может спровоцировать смертельно опасный процесс, когда нестабильная бляшка отсоединяется от стенки сосуда и перекрывает его просвет. Приверженцы белкового рациона должны быть предельно осторожными, чтобы не заработать сосудистые патологии. 

Ранее "Утро" перечислило признаки инсульта. Игнорировать эти сигналы опасно для жизни. 

Ксения АНДРЕЕВА

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