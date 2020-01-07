Стоит меньше употреблять в пищу даже хлеб

Тестостерон, как ни крути, залог мужских успехов. Этот гормон отвечает и за рост мышц, и за сексуальное влечение, и за активность. На его химической базе строится все мужское тело и характер.

Организм сам регулирует оптимальную концентрацию тестостерона в крови, однако важно при этом ему не мешать в этом. Негативный эффект здесь может оказать ваш рацион питания. Некоторые продукты могут негативно повлиять на выработку основного мужского гормона.

Одним из них является выпечка. Потребление продуктов из зерна муки высшего сорта приводит к набору лишнего веса и таким образом отрицательно сказывается на уровне тестостерона у мужчин. Причем неважно, булочки ли это с повидлом, пирожное или самый обычный хлеб.

Другими вредными продуктами питания являются те, что содержат в себе трансжиры. Таких больше всего содержится в сливочном масле, сладостях с большим количеством молочного жира, красном мясе и растительном подсолнечном масле.

Многие культуристы давно знают, что соевые продукты содержат много фитоэстрогенов. Речь идет в том числе о сыре тофу, бобах эдамаме и прочих продуктах, в которых мясной белок фальсифицируется соевым.

Еще одним неожиданным продуктов, убивающим мужскую потенцию, стала мята. Ученые провели эксперименты для того, чтобы найти средство, облегчающее симптомы поликистоза яичников. Одни пришли к выводу о том, что мята понижает уровень тестостерона у самок крым, а другие провели эти исследования на человеческом организме. Результаты оказались неутешительными - тестостерон понижается под воздействием ментола, который содержится в перечной и садовой мяте.