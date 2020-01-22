Корень лечит от целого ряда заболеваний - в том числе и избавляет от деликатной проблемы

Топинамбур, который также называют земляной грушей, по внешнему виду похож на корень имбиря, а по вкусу на картофель. Клубни этого растения оказывают мощное положительное действие на организм. Например, влияют на потенцию.

Регулярное употребление топинамбура способно вернуть былую потенцию и мужскую силу. Все это из-за большого количества витаминов группы В, магния, фосфора, железа и йода в составе.

Множество витаминов и других полезных веществ способны решить и другие проблемы со здоровьем. Например, облегчить заболевания желудочно-кишечного тракта, снизить уровень сахара и холестерина в крови, – сообщает "Волковыск.by"

Также топинамбур полезен тем, кто страдает ожирением, гипертонией и недавно перенес отравление.