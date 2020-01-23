Инжир повысит потенцию и заметно улучшит качество интимной близости

Инжир в древности был символом отличного настроения и любви. И не зря.

Ведь сладкий фиолетовый плод фигового дерева – незаменимый стимулятор мужской силы. Всего несколько штучек инжира поднимут потенцию, добавят страсти и огня в сексуальную жизнь.

Винная ягода, так еще называют экзотический плод, – сильный афродизиак. Она в мгновение ока поправит мужское здоровье. Недаром в народной медицине ее считают прекрасным средством для борьбы с простатитом.

Впрочем, не менее полезен инжир для представительниц прекрасного пола. Плод фиги помогает сохранить молодость и красоту, укрепляет иммунитет и нормализует обмен веществ.

Ко всему прочему он прекрасно утоляет голод и является низкокалорийным продуктом – в 100 г инжира всего 50 ккал, отмечает автор Яндекс Дзен канала "Воды Здоровья". Так что винная ягода станет прекрасной альтернативой конфет для сидящих на диете сладкоежек.

Начинать заботиться о своем здоровье лучше с завтрака, добавив плод спелого свежего инжира, например, в овсяную кашу. Не помешают также орехи и мед.

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