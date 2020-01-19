Назван способ укрепить мужскую силу

Вместо дорогих лекарств специалисты предлагают попробовать дешевое средство для поднятия потенции.

Ряд экспертов утверждает, что пожилым мужчинам достаточно употреблять по одному яйцу в день, чтобы избавиться от деликатной проблемы. Как показало исследование, это повысит потенцию на 67 процентов. Все дело в том, что в яйцах содержатся необходимые организму витамины группы А, а также В5 и В6. Также специалисты советуют включить в рацион икру.

Помимо витаминов, яйца содержат белок, который практически на сто процентов усваивается, не способствуя при этом набору лишних килограммов. Так, одно яйцо можно сравнить по питательным свойствам с 50 граммами мяса или стаканом молока. Об этом пишет канал DoktorIsrael в "Яндекс.Дзен".

Интересно, что с утверждением о пользе яиц для укрепления потенции согласны не все эксперты. Так, ранее "Утро" писало о выводах американских ученых, которые заявили что этот продукт вреден для мужчин после 50. Особую опасность представляют, по их мнению, жареные яйца.