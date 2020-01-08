Простой рецепт избавит мужчин от проблем с интимом после 60 лет

Давно не секрет, что помочь мужчинам с проблемами с эрекцией поможет корень имбиря. Специалисты в опросе для портала "Контракт" рассказали, каким именно образом корень имбиря помогает вернуть мужчинам способность к половой функции.

К процессу необходимо подходить с максимальной серьезностью. Следует учитывать даже температуру воды, в которой варится имбирь, так как от этого зависит эффективность этого снадобья.

Корень необходимо почистить и измельчить. После этого его нужно высыпать в литр кипятка и варить на огне еще около 10 минут. В уже остывший напиток добавляется сахар и лимон.

Кусочки корня имбиря можно также заварить в термосе, залив его водой. Но его температура не должна превышать 60 градусов. Тепловые ограничения при этом крайне важно соблюдать для того, чтобы не уничтожить количество кальция.