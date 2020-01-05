В черный список попали даже яблоки

К проблемам в постели могут привести привычные блюда и напитки. Похоже, желающим поднять потенцию мужчинам пора пересмотреть рацион.

Помимо алкоголя, фастфуда и соевых продуктов, об опасности которых для мужской силы не раз говорили ученые, в черный список добавились и другие пункты.

Так, сильному полу советуют не увлекаться соленьями. Большое количество соли ведет к проблемам с сердцем и сосудами, а также ухудшает кровообращение в области малого таза, что ухудшает эрекцию. Твердый сыр тоже оказался под запретом. Его количество в рационе следует значительно уменьшить – этот продукт вызывает у мужчин гормональные нарушения, что негативно влияет на половое влечение.

Напитки с кофеином снижают уровень тестостерона – основного мужского полового гормона. Пищевые дрожжи также вызывают проблемы в интимной сфере. Продукты с их высоким содержанием повышают уровень эстрогена в организме. Речь идет не только о пиве, но и о квасе, кроме того, дрожжевую выпечку следует есть как можно реже.

Как пишет сайт Chlenologiya, медики советуют употреблять меньше брокколи, картофеля и даже яблок. Чем эти продукты не угодили специалистам, в материале, правда, не уточняется.

Ранее "Утро" писало о настойке из пиона для повышения потенции в домашних условиях.