Простые настойки повысят мужскую силу

После 60 лет многие мужчины сталкиваются с интимными проблемами. Чтобы улучшить эрекцию, необязательно пить таблетки, можно воспользоваться народными средствами. Как утверждают эксперты, повысить потенцию в домашних условиях возможно.

Так, например, можно сделать настойку из чабреца. В этом растении много полезных для мужского организма веществ. Для отвара нужно 100 гр продукта залить 300 мл водки и настоять около 3 недель. После принимать по 1/3 чайной ложки за 30 минут до еды в течение трех недель. Другая настойка, как передает портал "Мужчина.инфо", делается из ягод рябины красной или шиповника. Для этого нужно 2 столовых ложки сухих ягод залить 2 литрами кипящей воды, потомить 15 минут на огне. После чего жидкость накрыть и дать ей постоять 12 часов. Прохладный напиток пить вместо чая.

Также можно использовать семена тыквы. По информации портала Sovets.net, семена нужно измельчить, смешать с медом в одинаковых пропорциях и принимать по 2 чайных ложки 6 раз в день. Тыквенное масло также поднимет либидо, если пить его по 1 толовой ложке 3 раза в день в течение двух месяцев. Однако перед применением любых народных средств стоит проконсультироваться с врачом.