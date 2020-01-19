Бюджетное средство не только эффективно, но и полезно

Тем, кто чересчур увлекся вкусностями на праздниках, стоит попробовать простой в приготовлении коктейль для быстрого снижения веса.

О кефирной диете, наверняка, слышал каждый. Однако многим быстро надоедает один и тот же напиток изо дня в день. Чтобы разнообразить свое диетическое меню, можно делать вкусные и полезные коктейли на основе кефира. Благодаря разным добавкам напиток уже не будет казаться таким "скучным".

Так, в кефир можно добавить отруби; огурец и укроп; помидор и петрушку; фрукты – ананас, банан или зеленое яблоко, а также попробовать смешать его со специями – имбирем, корицей, куркумой и т.д.

Важно помнить, что в зависимости от добавок регулируется и время, когда можно пить коктейль.

Утром рекомендуется употреблять кефир с бодрящими специями и фруктами, в обед – с отрубями, дающими ощущение сытости, а на ужин стоит остановиться на овощной добавке, отмечает автор канала "Стройная фигура" в "Яндекс.Дзен". При этом следует помнить, что коктейлем желательно заменять один из приемов пищи.

Напиток не только помогает сбросить до 12 кг за месяц, но и избавляет от отеков, нормализует микрофлору кишечника.

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