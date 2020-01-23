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Эффективный способ снять похмелье назвали опасным

Эффективный способ снять похмелье назвали опасным
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Умеренная физкультура и легкая еда справятся с последствиями бурной вечеринки

Недавно российские ученые пришли к выводу, что персиковый сок эффективно снимает похмельный синдром. В этом напитке содержатся пищевые волокна, кислоты, бета-каротин, витамин Е и минеральные вещества, которые помогают справиться с алкогольной интоксикацией. Однако не все наркологи согласны с точкой зрения своих коллег.

"Это, конечно, смешно. Лучшее средство от похмелья – это умеренность, конечно", - сказала "Вечерней Москве" эксперт в области пилатеса, фитнеса и здорового образа жизни Татьяна Кошкина. И добавила, что в том случае, если неприятных ощущений после застолья избежать не удалось, нужно активизировать обмен веществ – пойти в спортзал или поплавать.

Специалист также подчеркнула, что страдающему надо еще плотно поесть, однако надо выбрать не тяжелую, жирную, еду, а легкую. Тогда интоксикация пройдет быстрее.

Врач-нарколог Сергей Нурисламов поддерживает мнение Кошкиной. По мнению доктора, лучше зайти в аптеку и купить соответствующие препараты там.

Однако, предупредил эксперт, сахар, который содержится в персиковом соке, может быть опасен для того, кто выходит из затяжного запоя. Глюкоза вызывает у таких людей "белую горячку" – алкогольный делирий. Персиковый нектар также может вызвать у злоупотребившего спиртным раздражение желудочно-кишечного тракта.

Специалисты напомнили, что пить надо умеренно: избегать индивидуально непереносимых напитков, напиваться перед сном и затягивать застолье допоздна. Тогда и никакого похмелья не будет.

Ранее "Утро" писало о  чудо-чае, который снимает похмелье и повышает потенцию.

Валентина МАЙОРОВА

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