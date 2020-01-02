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Новогодние праздники – это неделя застолий дома и в гостях. Многие люди после посиделок страдают на утро от похмелья. Чтобы избежать неприятных ощущений, некоторые улучшают свое самочувствие с помощью алкоголя. Однако этот простой способ, утверждает эксперт, вредит здоровью.
Как рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, похмеляться смертельно опасно. По его словам, наслаивать новый алкоголь, пока организм не переработал старый, не стоит. А этот процесс занимает от трех дней до трех недель.
Он также объяснил в разговоре с RT, что похмелье, на самом деле, – это остаточная алкоголизация. Лучше прийти в себя с помощью других средств, например, кефир "забирает" на себя все токсины. Крепкие бульоны, капустный рассол также избавят от головной боли.
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