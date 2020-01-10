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Диета долгожителя: что есть после 50 лет

Диета долгожителя: что есть после 50 лет
Фото: pixabay.com
Рецепт вкусного и полезного завтрака, который продлит жизнь

Состояние желудочно-кишечного тракта во многом определяет здоровье всего организма. Если в кишечнике все в порядке, то и другие органы будут работать лучше.

Чтобы помочь пищеварительной системе и продлить себе жизнь, стоит соблюдать питьевой режим, выпивать не менее 1,5 литров воды в день, есть фрукты и овощи. Еще одним действенным средством является салат долгожителей, рецепт которого пришел к нам из Японии.

Ингредиенты

 Яблоко – 2 шт. Содержит витамин С и клетчатку.

Морковь – 2 шт. Содержит каротин и клетчатку.

Масло из семян тыквы – 1 ст.л. Содержит полезные жиры

Этапы приготовления

Яблоки и морковь нужно тщательно помыть, морковь можно отчистить от кожуры. Далее яблоко и морковь натираем на мелкой терке, заливаем тыквенным маслом, тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Лучше всего использовать масло первого холодного отжима – в нем больше всего полезных веществ, – пишет автор блога "Быстрые рецепты. Живое питание".

Ранее "Утро" публиковало рецепт простого и вкусного блюда к старому Новому году.

Дарья ПЕТРОВА

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