Пошаговый рецепт быстрого угощения для всей семьи

Пышные пирожки с яйцом и луком не требуют особых усилий, а разбирают их за считанные минуты.

Продукты:

Стакан кефира

4 яйца (два сырых в тесто, два вареных в начинку)

200 граммов муки

Пучок зеленого лука

Половина чайной ложки соды

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления пирожков на кефире:

1. Вареные яйца нарезать кубиками

2. Порубить зелень

3. В кефире комнатной температуры погасить соду

4. В жидкость высыпать муку, сырые яйца и соль. Перемешать.

5. Затем в тесто добавить вареные яйца и лук.

6. Смешанное с начинкой тесто выкладывать ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом.

7. Жарить нужно с двух сторон, пишет автор канала "Марусина Кухня" в "Яндекс.Дзен".

Пышные пирожки на кефире готовы.

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