Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Праздник для мужчин: сочная запеканка с мясом и картошкой

Праздник для мужчин: сочная запеканка с мясом и картошкой
Фото:pixabay.com
Пошаговый рецепт сытного блюда – отличный вариант для ужина

Запеканка с фаршем наверняка придется по вкусу мясоедам. Порадуйте мужчин вкусным угощением.

Ингредиенты:

  • Картошка – 1 килограмм
  • Фарш (любой) – 800 граммов 
  • Капуста – 1 килограмм
  • Сливки – 200 граммов
  • Сметана или густой греческий йогурт – 200 граммов
  • Твердый сыр – 80 граммов
  • Оливковое или подсолнечное масло – две столовые ложки
  • Розмарин или смесь итальянских трав, соль и перец  – по вкусу


Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отварить картофель

Шаг 2

Капусту нашинковать

Шаг 3

Разогреть в сковороде масло и обжарить фарш в течение двух-трех минут на сильном огне.

Шаг 4

Добавить к мясу нарезанную капусту, протушить. Если она молодая, достаточно двух-трех минут.

Шаг 5

Фарш с овощами посолить и поперчить и залить сливками. Помешивая, готовить еще минуту-две.

Шаг 6

Сваренную и остывшую картошку порезать кружочками и положить на дно смазанной маслом формы для запекания.

Шаг 7

Вторым слоем выложить мясо с капустой.

Шаг 8

Приготовить заливку. Сметану или греческий йогурт посолить и поперчить по вкусу, добавить розмарин или смесь итальянских трав, перемешать и вылить равномерно на фарш с овощами. Твердый сыр натереть на мелкой терке и посыпать сверху. Готовить 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Сочная запеканка с фаршем, картофелем и капустой готова.

Ранее "Утро" публиковало рецепт картофельных котлет с фаршем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей