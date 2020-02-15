Пошаговый рецепт сытного блюда – отличный вариант для ужина

Запеканка с фаршем наверняка придется по вкусу мясоедам. Порадуйте мужчин вкусным угощением.

Ингредиенты:

Картошка – 1 килограмм

Фарш (любой) – 800 граммов

Капуста – 1 килограмм

Сливки – 200 граммов

Сметана или густой греческий йогурт – 200 граммов

Твердый сыр – 80 граммов

Оливковое или подсолнечное масло – две столовые ложки

Розмарин или смесь итальянских трав, соль и перец – по вкусу





Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отварить картофель

Шаг 2

Капусту нашинковать

Шаг 3

Разогреть в сковороде масло и обжарить фарш в течение двух-трех минут на сильном огне.

Шаг 4

Добавить к мясу нарезанную капусту, протушить. Если она молодая, достаточно двух-трех минут.

Шаг 5

Фарш с овощами посолить и поперчить и залить сливками. Помешивая, готовить еще минуту-две.

Шаг 6

Сваренную и остывшую картошку порезать кружочками и положить на дно смазанной маслом формы для запекания.

Шаг 7

Вторым слоем выложить мясо с капустой.

Шаг 8

Приготовить заливку. Сметану или греческий йогурт посолить и поперчить по вкусу, добавить розмарин или смесь итальянских трав, перемешать и вылить равномерно на фарш с овощами. Твердый сыр натереть на мелкой терке и посыпать сверху. Готовить 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Сочная запеканка с фаршем, картофелем и капустой готова.

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