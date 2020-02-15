Праздник для мужчин: сочная запеканка с мясом и картошкой
Запеканка с фаршем наверняка придется по вкусу мясоедам. Порадуйте мужчин вкусным угощением.
Ингредиенты:
- Картошка – 1 килограмм
- Фарш (любой) – 800 граммов
- Капуста – 1 килограмм
- Сливки – 200 граммов
- Сметана или густой греческий йогурт – 200 граммов
- Твердый сыр – 80 граммов
- Оливковое или подсолнечное масло – две столовые ложки
- Розмарин или смесь итальянских трав, соль и перец – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Отварить картофель
Шаг 2
Капусту нашинковать
Шаг 3
Разогреть в сковороде масло и обжарить фарш в течение двух-трех минут на сильном огне.
Шаг 4
Добавить к мясу нарезанную капусту, протушить. Если она молодая, достаточно двух-трех минут.
Шаг 5
Фарш с овощами посолить и поперчить и залить сливками. Помешивая, готовить еще минуту-две.
Шаг 6
Сваренную и остывшую картошку порезать кружочками и положить на дно смазанной маслом формы для запекания.
Шаг 7
Вторым слоем выложить мясо с капустой.
Шаг 8
Приготовить заливку. Сметану или греческий йогурт посолить и поперчить по вкусу, добавить розмарин или смесь итальянских трав, перемешать и вылить равномерно на фарш с овощами. Твердый сыр натереть на мелкой терке и посыпать сверху. Готовить 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Сочная запеканка с фаршем, картофелем и капустой готова.
Ранее "Утро" публиковало рецепт картофельных котлет с фаршем.
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