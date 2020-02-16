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Супердешевые котлеты из картофеля на всю семью: быстро и просто готовить

Супердешевые котлеты из картофеля на всю семью: быстро и просто готовить
Фото: Frank Röder Source/BROKER.com/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт блюда пригодится и во время поста

 Котлеты из капусты и картофельного пюре получаются сытными, с румяной хрустящей корочкой. Продукты обойдутся совсем не дорого. 

 Ингредиенты для приготовления котлет:

  • Капуста – четвертинка кочана 
  • Репчатый лук  – 1 штука
  • Морковка  – 1 штука
  • Отварной картофель – 3 штуки
  •  Яйцо –1 штука 
  • Томатная паста или аджика – столовая ложка
  • Мука – 3 столовые ложки
  • Соль, паприка и перец – по вкусу
  • Растительное масло – 3-4 столовые ложки для обжаривания

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Капусту и лук нужно нарезать, морковь можно натереть на мелкой терке.

Шаг 2

Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить до прозрачности лук, затем добавить морковь и минут через пять выложить капусту. Томатную пасту или домашнюю аджику смешать с небольшим количеством воды и влить в овощи. Накрыть крышкой и потушить около 20 минут. Если капуста молодая, времени нужно немного меньше. Посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 3

Из отварной картошки сделать пюре, смешать с тушеными овощами, добавить сырое яйцо, присолить, добавить щепотку паприки – она придаст пикантный вкус и красивый оттенок. Далее всыпать 3 столовые ложки муки. Если формировать котлеты трудно, добавьте еще.

Шаг 4

ТРазогреваем сковороду с растительным маслом. Лепим котлеты и жарим с двух сторон на небольшом огне. Должна получиться хрустящая золотистая корочка. Котлеты из капусты и картофельного пюре готовы.

Ранее "Утро" публиковало рецепт начинки для блинов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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