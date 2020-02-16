Супердешевые котлеты из картофеля на всю семью: быстро и просто готовить
Котлеты из капусты и картофельного пюре получаются сытными, с румяной хрустящей корочкой. Продукты обойдутся совсем не дорого.
Ингредиенты для приготовления котлет:
- Капуста – четвертинка кочана
- Репчатый лук – 1 штука
- Морковка – 1 штука
- Отварной картофель – 3 штуки
- Яйцо –1 штука
- Томатная паста или аджика – столовая ложка
- Мука – 3 столовые ложки
- Соль, паприка и перец – по вкусу
- Растительное масло – 3-4 столовые ложки для обжаривания
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Капусту и лук нужно нарезать, морковь можно натереть на мелкой терке.
Шаг 2
Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить до прозрачности лук, затем добавить морковь и минут через пять выложить капусту. Томатную пасту или домашнюю аджику смешать с небольшим количеством воды и влить в овощи. Накрыть крышкой и потушить около 20 минут. Если капуста молодая, времени нужно немного меньше. Посолить и поперчить по вкусу.
Шаг 3
Из отварной картошки сделать пюре, смешать с тушеными овощами, добавить сырое яйцо, присолить, добавить щепотку паприки – она придаст пикантный вкус и красивый оттенок. Далее всыпать 3 столовые ложки муки. Если формировать котлеты трудно, добавьте еще.
Шаг 4
ТРазогреваем сковороду с растительным маслом. Лепим котлеты и жарим с двух сторон на небольшом огне. Должна получиться хрустящая золотистая корочка. Котлеты из капусты и картофельного пюре готовы.
Ранее "Утро" публиковало рецепт начинки для блинов.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик