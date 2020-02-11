Необычный вариант угощения к празднику

Блинная неделя – все ближе. Масленица в 2020 г. начнется 24 февраля и захватит первый день марта.

Основное лакомство последних семи дней зимы – конечно же, блины. "Утро" делится их рецептами. А также раскрывает секреты дырчатых блинчиков и пышных оладий.

Между тем разнообразить главное масленичное угощение поможет начинка. Предлагаем рецепт одной из самых вкусных.

Ее ингредиенты:

150 г ветчины

200 г сыра

80 г сливочного масла

50 г сливок.

Приготовление:

Смешиваем измельченную ветчину и перетертый сыр. Растапливаем масло и добавляем в наше ассорти. Туда же выливаем сливки. Масса должна получиться влажной. Ее кладем в свежеподжаренные блинчики. Чтобы сливочная начинка раплавилась, получившиеся конвертики или рулетики следует обжарить с двух сторон до золотистой хрустящей корочки или погреть в микроволновой печи.

Напомним, ранее "Утро" рассказало, как наготовить впрок фаршированных блинов.

