Рецепт вкусной начинки для блинов к Масленице
Блинная неделя – все ближе. Масленица в 2020 г. начнется 24 февраля и захватит первый день марта.
Основное лакомство последних семи дней зимы – конечно же, блины. "Утро" делится их рецептами. А также раскрывает секреты дырчатых блинчиков и пышных оладий.
Между тем разнообразить главное масленичное угощение поможет начинка. Предлагаем рецепт одной из самых вкусных.
Ее ингредиенты:
150 г ветчины
200 г сыра
80 г сливочного масла
50 г сливок.
Приготовление:
Смешиваем измельченную ветчину и перетертый сыр. Растапливаем масло и добавляем в наше ассорти. Туда же выливаем сливки. Масса должна получиться влажной. Ее кладем в свежеподжаренные блинчики. Чтобы сливочная начинка раплавилась, получившиеся конвертики или рулетики следует обжарить с двух сторон до золотистой хрустящей корочки или погреть в микроволновой печи.
Напомним, ранее "Утро" рассказало, как наготовить впрок фаршированных блинов.
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