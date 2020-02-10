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Сытная Масленица: рецепт фаршированных блинов

Сытная Масленица: рецепт блинов с начинкой
Фото: pixabay.com
Сытное угощение можно наготовить впрок и заморозить

Разнообразие в последнюю неделю февраля внесут эксперименты с блинной начинкой. Благодаря ей главное  лакомство Масленицы можно превратить в десерт или сытный перекус. 

Так, завернув в блины ягоды или сладкий творог, получим угощение к чаю. Впрочем, запивать напитком также вкусно и героев недели перед Великим постом, начиненных капустой, грибами, яйцом или сыром. А вот фаршированные мясной начинкой блины можно смело подавать на ужин. 

Для приготовления мучных изделий понадобятся по пол-литра молока и воды, 3 яйца, 4 столовые ложки растительного масла, полчайная ложки сахара и полная – соли, 1/4 чайной ложки соды и 320 г муки. Такое количество ингредиентов рассчитано примерно на 25 блинов. 

Фото: pixabay.com

Яйца, молоко, соль и сахар смешиваем в миске с помощью венчика. Затем добавляем туда муку с содой. Последними идут вода с маслом. После чего тесту требуется получасовой отдых. Именно он спасет наши блинчики от разрывов.

В это время готовим сытную начинку, для которой необходимы следующие ингредиенты: 

– 500 г отварного мяса, перекрученного в фарш;

– 100 г отварного риса, заправленного сливочным маслом; 

– луковица, порезанная кубиками;

– 100-200 мл бульона;

– соль и перец по вкусу. 

Все составляющие просто-напросто перемешиваются. Единственное – не стоит торопиться с бульоном. Сначала следует влить 100 мл. Если начинка покажется суховатой, то можно разбавить ее. 

Фото: pixabay.com

Теперь приступаем к жарке символов солнца. Как известно, первый блин всегда получается комом. Чтобы этого не произошло, сковороду следует смазать маслом. Больше оно не понадобится. 

В блинчики с пылу – с жару заворачиваем аппетитную начинку. Если получилось слишком много рулетиков, то их часть можно смело отправить в морозилку до следующего раза. Оставшиеся обжариваем еще раз с обеих сторон на сливочном или растительном масле до золотистой и хрустящей корочки.   

Напомним, ранее "Утро" раскрыло секрет пышных оладий к Масленице. 

Ксения АНДРЕЕВА

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