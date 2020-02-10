Сытное угощение можно наготовить впрок и заморозить

Разнообразие в последнюю неделю февраля внесут эксперименты с блинной начинкой. Благодаря ей главное лакомство Масленицы можно превратить в десерт или сытный перекус.

Так, завернув в блины ягоды или сладкий творог, получим угощение к чаю. Впрочем, запивать напитком также вкусно и героев недели перед Великим постом, начиненных капустой, грибами, яйцом или сыром. А вот фаршированные мясной начинкой блины можно смело подавать на ужин.

Для приготовления мучных изделий понадобятся по пол-литра молока и воды, 3 яйца, 4 столовые ложки растительного масла, полчайная ложки сахара и полная – соли, 1/4 чайной ложки соды и 320 г муки. Такое количество ингредиентов рассчитано примерно на 25 блинов.

Яйца, молоко, соль и сахар смешиваем в миске с помощью венчика. Затем добавляем туда муку с содой. Последними идут вода с маслом. После чего тесту требуется получасовой отдых. Именно он спасет наши блинчики от разрывов.

В это время готовим сытную начинку, для которой необходимы следующие ингредиенты:

– 500 г отварного мяса, перекрученного в фарш;

– 100 г отварного риса, заправленного сливочным маслом;

– луковица, порезанная кубиками;

– 100-200 мл бульона;

– соль и перец по вкусу.

Все составляющие просто-напросто перемешиваются. Единственное – не стоит торопиться с бульоном. Сначала следует влить 100 мл. Если начинка покажется суховатой, то можно разбавить ее.

Теперь приступаем к жарке символов солнца. Как известно, первый блин всегда получается комом. Чтобы этого не произошло, сковороду следует смазать маслом. Больше оно не понадобится.

В блинчики с пылу – с жару заворачиваем аппетитную начинку. Если получилось слишком много рулетиков, то их часть можно смело отправить в морозилку до следующего раза. Оставшиеся обжариваем еще раз с обеих сторон на сливочном или растительном масле до золотистой и хрустящей корочки.

Напомним, ранее "Утро" раскрыло секрет пышных оладий к Масленице.